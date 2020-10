Cronaca 833

Commemorazione dei defunti, al cimitero Angeli ingressi per iniziale del cognome e niente bus navetta

Si potrà entrare solo a piedi, con obbligo di mascherina e di disinfettare le mani. Ai visitatori, che potranno stare lo stretto necessario, sarà misurata la temperatura

23 Ottobre 2020 21:22

Si informa che per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti restano invariate le modalità di accesso al cimitero Angeli fino a venerdì 30 ottobre p.v..

A far data da sabato 31 ottobre p.v. e fino a lunedì 2 novembre p.v., l’ingresso verrà consentito, esclusivamente, a piedi e in modo contingentato, secondo la lettera iniziale del cognome, osservando il seguente calendario come da sorteggio eseguito durante il COC del 23 ottobre:



Sabato 31 ottobre: pubblico il cui cognome va dalla lettera “P” alla “Z”;

Domenica 1 novembre: pubblico il cui cognome va dalla lettera “A” alla “G”;

Lunedì 2 novembre: pubblico il cui cognome va dalla lettera “H” alla “O”.

Nel caso in cui vogliano accedere familiari i cui cognomi iniziano con lettere diverse sarà consentito l’acceso se uno dei familiari ha il cognome che rispetta le sopracitate regole.



Si precisa che nei suddetti giorni resta interdetto il transito ai veicoli per l’accesso in Via Angeli ad eccezione dei residenti e il servizio di bus navetta con partenza da Piazza Garibaldi, al fine di evitare assembramento, non verrà effettuato.



Gli ingressi del cimitero verranno presidiati dalla Polizia Municipale, dalla Protezione civile e da personale della Croce Rossa che rileveranno la temperatura ai visitatori.

E’ obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani prima dell'accesso.



L'ingresso potrà avvenire da tutti i cancelli mentre occorre utilizzare l’uscita laterale più prossima al fine di evitare assembramenti al cancello di ingresso principale.



Si raccomanda di evitare assembramenti e di limitare al massimo il tempo della visita.



