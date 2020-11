Eventi 51

Come si vive in una casa rifugio per donne vittime di violenza? La coop Etnos di Caltanissetta organizza un incontro in streaming

L'evento si terrà lunedì 30 novembre alle 18. Basterà collegarsi alla pagina Facebook della Cooperativa Etnos

Redazione

29 Novembre 2020 20:12

Molte donne vivono il dramma delle violenze e spesso non denunciano perché non conoscono l'importante lavoro che viene svolto dai centri Antiviolenza ed all'interno delle Case rifugio ad indirizzo segreto.Con questo evento in diretta streaming online che si svolgerà Lunedì 30 Novembre 2020 dalle ore 18 in dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos: https://www.facebook.com/cooperativaetnos , si proverà a raccontare storie di vita e testimonianze in diretta delle donne che hanno detto NO alla violenza e si sono affidate al sistema di protezione, in un percorso che grazie anche al lavoro ed alla dedizione delle operatrici che le assistono , ci si augura sempre che possano spiccare il volo della vita con ali di farfalla.

Con queste testimonianze si vuol dare un incoraggiamento alle donne ad uscire dal vortice infernale delle violenze. Ne dà notizia Pasquale Tornatore, responsabile coordinamento della comunicazione.





