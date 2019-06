Attualita 112

Come nasce un'impresa? Studenti del "Russo" di Caltanissetta apprendono i metodi per produrre bevande analcoliche

Visita guidata per gli studenti alla "Sibeg Coca Cola" dove hanno avuto l'opportunità di assistere al ciclo di produzione

Redazione

08 Giugno 2019 13:18

Nell’ambito del progetto extracurriculare denominato "Simulazione d'impresa", le classi prima e seconda indirizzo Economico articolazione Relazioni internazionali per il Marketing dell’I.I.S.S. Luigi Russo, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta ,sono state impegnate in diverse attività che hanno avuto come obiettivo quello di diffondere il concetto di impresa, consentendo a tutti gli alunni di operare nella scuola come se fossero in azienda. Dopo aver frequentato alcuni incontri pomeridiani su come avviare una attività d’impresa, simulando nello specifico un’azienda industriale, mercoledì 22 maggio gli studenti, accompagnati dai docenti referenti del progetto prof.ssa Maria Concetta Cardella e prof. Davide Amico, nonché dai proff. Maria Josè Lombardo e Carlo Raimondi, hanno concluso il percorso formativo recandosi in visita guidata a Catania presso la sede della Sibeg Coca Cola srl. In quella sede i ragazzi, dopo aver attentamente ascoltato la storia su come è stata concepita e successivamente realizzata la nota bevanda che ogni giorno viene consumata sulle tavole di tutto il mondo, hanno visto con i propri occhi il ciclo produttivo che viene svolto nell’industria per produrre e confezionare le bevande analcoliche. Al termine della visita gli alunni si sono resi conto che tutto quello che hanno studiato a scuola corrisponde a ciò che realmente succede ogni giorno nel mondo del lavoro.

