Sport 45

Colpo di mercato per la Nissa: l'attaccante Agostino De Luca indosserà la maglia biancoscudata

Protagonista della promozione in serie D del Dattilo Noir, De Luca ha realizzato 13 gol, tutti pesanti e messi a segno nei match decisivi

Redazione

20 Luglio 2020 20:06

La settimana della Nissa si apre con un grandissimo colpo di mercato. Un colpo che avrà sicuramente grande risonanza anche a livello regionale. Agostino De Luca, 30 anni, attaccante, la prossima stagione indosserà la maglia biancoscudata. Protagonista della promozione in serie D del Dattilo Noir, De Luca ha realizzato 13 gol, tutti pesanti e messi a segno nei match decisivi per il salto di categoria. La Nissa ha dovuto battere la concorrenza di numerose squadre di Eccellenza e Serie D che, visto il brillante momento del calciatore, volevano a tutti i costi accaparrarselo. Determinate nella trattativa, l’intervento del procuratore Jano Pecoraro, come al pari decisa è stata la caparbietà dello staff tecnico diretto dal ds Peppe Cammarata, del presidente Savio Ferreri e del direttore generale Arialdo Giammusso che hanno voluto a tutti i costi concretizzare uno dei colpi di mercato più importanti del campionato di Eccellenza. De Luca in carriera ha vestito oltre a quella del Dattilo Noir, le maglie di Morreale, Akragas, Paceco, Ribera e Riviera Marmi, lasciando sempre il segno. Ad Agostino il benvenuto alla Nissa della società e dei tifosi!

Asd Città di Caltanissetta, la comunicazione digitale affidata al nisseno Michele Digiugno

Volley, all'Albaverde arriva Francesca Cusumano. Rimane a Caltanissetta anche Tania Marino

