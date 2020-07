Sport 345

Colpo della Nissa, dall'Akragas arriva il fantasista Treppiedi: ha anche militato nei professionisti con il Gela

Treppiedi ha indossato le maglie di Mussomeli, Canicattì, Sancataldese e Viareggio, lasciando sempre il segno

Redazione

27 Luglio 2020 16:40

La Nissa si conferma regina del mercato dell’Eccellenza. Arriva un altro “Pezzo da Novanta” alla corte di mister Angelo Bognanni. Si tratta del centrale di centrocampo Salvatore Treppiedi, di Canicattì, classe 1994, la scorsa stagione in forze all’Akragas. Salvatore in passato ha anche militato nei professionisti con il Gela, e ha indossato le maglie di Mussomeli, Canicattì, Sancataldese e Viareggio, lasciando sempre il segno. Un lusso per la categoria, trattandosi di un centrocampista dai piedi buoni che sa far segnare tanti gol agli attaccanti. “Mi ha convinto il progetto, dobbiamo fare il nostro campionato senza assilli pensando soprattutto a divertirci ma rimanendo sempre umili. Dopo quella dell’Akragas, indosso la maglia di un’altra grande del calcio siciliano. Sono onorato e allo stesso tempo motivato”. Queste le prime parole del centrocampista dopo la firma

