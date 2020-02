Cronaca 1329

Colpi di pistola davanti un bar: uomo gambizzato trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

I carabinieri cercano un imprenditore edile di Catenanuova per il quale Maugeri avrebbe lavorato come contabile

Redazione

11 Febbraio 2020 14:41

ENNA - Un dipendente comunale Giuseppe Maugeri, 50 anni, stamani, poco prima delle 7, è stato gambizzato davanti un bar con colpi di pistola in pieno centro storico a Catenanuova (En). Le sue condizioni non sono ritenute gravi dai medici. I carabinieri cercano un imprenditore edile di Catenanuova per il quale Maugeri avrebbe lavorato come contabile. Tra i due ci sarebbero stati dissapori. I carabinieri hanno già interrogato Maugeri ricoverato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stato trasportato in elisoccorso. L'uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico e dichiarato guaribile in 30 giorni.

