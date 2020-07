Salute 494

"Coloriamo i comuni di rosa", al via a Caltanissetta la campagna per prevenire il cancro alla mammella

I sindaci e le amministrazioni che aderiranno alla campagna, durante il mese di ottobre illumineranno di rosa il monumento o il palazzo più rappresentativo del proprio comune

Redazione

18 Luglio 2020 16:45

Colorare i comuni di rosa.È con questo spirito che LILT Caltanissetta quest’anno avvierà l’appuntamento annuale con la Campagna Nazionale Nastro Rosa nel prossimo mese di ottobre.Tutti i comuni della provincia sono stati invitati a partecipare attivamente a questa importante campagna di prevenzione del cancro della mammella: “big killer n. 1”

Il progetto nasce dal sodalizio tra il Presidente della LILT Nazionale, Prof Francesco Schittulli, ed il presidente ANCI Nazionale, Sindaco Antonio De Caro, ed apre una nuova era della prevenzione con la collaborazione di tutti i Sindaci d’Italia.

I Sindaci e le Amministrazioni che aderiranno alla campagna, durante il mese di ottobre illumineranno di rosa il monumento o il palazzo più rappresentativo del proprio comune.

I Sindaci che avranno la possibilità, inoltre, potranno mettere a disposizione della LILT un locale comunale idoneo in cui saranno effettuate le visite senologiche alle donne che ne faranno richiesta.

Un servizio alla collettività che LILT potrà offrire alle donne della provincia di Caltanissetta direttamente nel loro comune di residenza, grazie al prezioso aiuto del primo cittadino.

Insomma, una grande opportunità verso cui molte amministrazioni hanno già manifestato interesse avendo a cuore la salute delle proprie concittadine.

Nella nuova fase Covid 19 è fondamentale recuperare il tempo perduto ed affrontare con urgenza e determinazione la trascurata problematica sanitaria oncologica ed in particolare la prevenzione per evitare una epidemia di tumori.



