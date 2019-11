Eventi 281

Colletta alimentare, la solidarietà di Galbani arriva a Caltanissetta: 56 dipendenti raccoglieranno cibo in Italia con 46 furgoncini

Le donazioni di alimenti ricevuti andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera quotidianamente,combattendo lo spreco di cibo

Redazione

29 Novembre 2019 15:43

Galbani aderisce alla 23a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA), promossa dalla Fondazione Banco Alimentare come partner logistico, ossia mettendo a disposizione 45 dei propri van e 56 dipendenti, per un contributo importantissimo alla Colletta Alimentare. Fra le 27 province d’Italia in cui opereranno i volontari Galbani ci sarà anche Caltanissetta.Galbani vuol dire fiducia e i suoi dipendenti amano dimostrarlo ogni anno partecipando in gran numero all’iniziativa solidale: domani sabato 30 novembre, 56 persone di Galbani viaggeranno affiancati dai volontari di Banco Alimentare, trasportando le donazioni di alimenti raccolte nei supermercati ai centri di raccolta di Banco Alimentare sparsi su tutto il territorio nazionale. Viaggeranno per consegnare cibo come fanno tutti i giorni, ma questa volta a scopo benefico, servendo 27 province e 15 regioni con ben 45 furgoncini gialli messi a disposizione dall’azienda.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire alla colletta alimentare per portare un messaggio di fiducia e solidarietà là dove ve ne è più bisogno. È nel nostro DNA: Galbani vuol dire fiducia” - dichiara Ennio Caiolo direttore generale Galbani Formaggi.

“Siamo molto orgogliosi del fatto che ogni anno i nostri dipendenti si rendano disponibili volontariamente in così gran numero. Per noi è un onore poter mettere a disposizione i nostri mezzi alle nostre persone per una causa così giusta” dichiara Michele Fochi Direttore Generale Galbani Salumi.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare vedrà coinvolti oltre 13.000 supermercati in tutta Italia, dove 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1,5 milioni di persone bisognose in Italia, di cui quasi 345 mila bambini.

Le donazioni di alimenti ricevute sabato andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera quotidianamente, combattendo lo spreco di cibo. Nel 2018, durante 22a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono stati raccolti 8.200 tonnellate di alimenti grazie a 13.000 punti vendita aderenti 145.000 volontari e 5.500.000 donazioni.











