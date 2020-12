Cronaca 1214

Col reddito di cittadinanza, in 5 anni ha speso oltre 100 mila euro per scommesse: denunciato

Sebbene apparisse al fisco formalmente disoccupato e non percettore di alcun reddito, si è scoperto essere grosso giocatore

Redazione

14 Dicembre 2020 12:23

Un uomo, percettore di reddito di cittadinanza nell’ultimo quinquennio, ha giocato, su scommesse sportive online, oltre centomila euro. La scoperta è della guardia di finanza di Catania, che l’ha denunciato.I militari della Compagnia di Caltagirone hanno avviato controlli fiscali nei confronti di un cittadino calatino che, sebbene apparisse al fisco formalmente disoccupato e non percettore di alcun reddito, si è scoperto essere grosso giocatore di eventi sportivi online che, solo nell’ultimo quinquennio, ha scommesso la sorprendente cifra di 129.547 euro.

I controlli delle Fiamme gialle calatine si sono concentrati sui volumi di ricariche del conto gioco parametrandoli alle dichiarazioni fiscali presentate dall’indagato con specifico riferimento agli anni in cui lo stesso ha richiesto il beneficio del sussidio del reddito di cittadinanza.

Si è accertato che nell solo 2018, anno in cui ha richiesto l’erogazione del beneficio statale, l’uomo aveva un maggior reddito occulto pari a 45.687 euro. (Gds.it)



