Attualita 652

Codacons Caltanissetta, bollette da pagare: procedimenti di morosità sospesi fino al 3 maggio

Una misura valida su tutto il territorio italiano che obbliga le società erogatrici a rialimentate interamente le forniture eventualmente sospese o limitate

Redazione

15 Aprile 2020 19:54

L' Autorità di Regolazione per Energie, reti e Ambiente - ha comunicato la proroga del blocco, fino al 03 maggio 2020, dei procedimenti di morosità nei confronti dei clienti bassa tensione dell'energia elettrica, dei clienti domestici del gas nonché per i non domestici purché con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Una misura valida su tutto il territorio italiano che obbliga le società erogatrici a rialimentate interamente le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese o limitate e/o disattivate. Previsti anche obblighi di rateizzazione delle fatture scadute senza pagamento di interessi. Per eventuali chiarimenti e richieste di assistenza contattate i legali dell’associazione telefonicamente (340/5689509 – 389/0298301) o all’indirizzo e-mail caltanissetta@codaconsicilia.it. Ne da notizia la sede provinciale del Codacons.

