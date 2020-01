Eventi 152

Clowndestini sbarca in Sicilia, prima tappa dello spettacolo al "Regina Margherita" di Caltanissetta

La commedia verrà portata in scena il prossimo 17 gennaio alle 20,30. Clown è una commedia muta, o meglio, senza battute

Redazione

09 Gennaio 2020 19:31

Dopo i numerosi premi vinti, la compagnia Post it 33, inizierà il 17 gennaio 2020 la prima tappa siciliana con lo spettacolo CLOWNDESTINI al Teatro R. Margherita di Caltanissetta alle ore 20.30. Emanuela Arena dell’associazione CulturalMente ha intervistatato l'autore, regista nonché attore dello spettacolo il nisseno Salvatore Riggi.Cos'è Clowndestini?

"CLOWNDESTINI è una commedia muta, o meglio, senza battute. Non si tratta del pagliaccio della festa per bambini. Si tratta di Clown, una nobile arte antichissima e per nulla semplice. Non è semplice raccontare una storia senza parlare, e questo perché ci bombardano talmente tanto di parole, dalla mattina alla sera, che quasi abbiamo perso l'abitudine ad una delle cose più sacre e più intime che dovrebbe caratterizzare l'umanità: Il Silenzio."

Di cosa parla lo spettacolo?

"Due Clown col naso rosso arrivano in una città di Clown con il naso bianco. Detta cosi, sembrerebbe la più grossa banalità esistente, eppure non è banale, è semplice. Il Clown, con il suo naso rosso, che è la sua maschera, vive di cose semplici, perché sa che le cose più grandi nascono sempre dalla semplicità.

Come nasce lo spettacolo Clowndestini e quali tematiche affronta?

CLOWNDESTINI nasce con l'intento di trasmettere un messaggio, oltre che far ridere senza alcuna volgarità. Noi, quasi come in una favola, ci siamo messi in viaggio per l'Abruzzo e con il nostro sipario portatile, costruito da un fabbro, andavamo in giro per i lidi, nell'estate dell'anno scorso, a fare gli sketch nei lungomare. Dalla somma di tutti questi sketch è nato lo spettacolo che tocca tante tematiche: Bullismo, Bigottismo, Razzismo ... ma soprattutto Paura del diverso. ANDREA CAMMILLERI diceva "L'altro non è altro che me stesso allo specchio"; ed è questa la chiave di Clowndestini".

Clowndestini ha vinto numerosi premi. Quali?

CLOWNDESTINI vince nel 2018 la rassegna nazionale Roma Comic Off, classificandosi al primo posto come:

• MIGLIORI MUSICHE

• MIGLIOR REGIA

• MIGLIOR SPETTACOLO

• MENZIONE SPECIALE PREMIO SELE D'ORO DEL MEZZOGIORNO

• BENEVENTO CITTÀ E SPETTACOLO

• PREMIO FUORICLASSE TEATRO DE SERVI

• PREMIO TEATRO CIVICO ROCCA DI PAPA

• PREMIO NUOVA SALA GASSMAN

Post it 33 è una compagnia teatrale, con sede a Roma, composta da giovani professionisti provenienti da varie parti d'Italia. Parlaci un po' più di loro

"La compagnia nasce a Roma nel 2017 per volontà di noi soci fondatori: Mariano Viggiano (Caserta, Campania), Marco Allegretti (Foggia, Puglia), Giorgia Lunghi (Porto Santo Stefano, Toscana) e io, Salvatore Riggi (Caltanissetta, Sicilia). Ci siamo conosciuti durante il nostro percorso di studio all'Accademia Internazionale di Teatro a Roma. Siamo stati coinquilini (e continuiamo a esserlo) e lavoriamo mossi dal grande amore per il Teatro che ci caratterizza. Scegliere il Teatro come professione oggi è una scelta coraggiosa, e non solo perché esige la totale devozione (se si vuole farlo bene), non solo perché comporta una serie di rinunce, dagli affetti alla terra natia; è una scelta coraggiosa perché il Teatro vero, e più genericamente l'Arte, in un mondo di lupi, in un mondo di arrivismi e di menzogne, di crimini, di sfiducia, di Paura, fare Teatro, fare l'Artista significa scegliere la Voce della Verità. Significa scegliere di credere nell'uomo. Io personalmente, come autore di CLOWNDESTINI, o come di autore e regista di altri lavori che nasceranno con *Post-It 33*, sono orgoglioso oltre ogni misura di questi meravigliosi Clown che colorano la mia vita di Arte e di una sincera amicizia. Ogni parola, copione, scena o momento passato con loro non fanno altro che darmi la conferma che li sceglierei sempre, di nuovo e comunque."

Lo spettacolo Clowndestini è proposto a Caltanissetta alle scuole il 15-16-17 gennaio mattina e per il pubblico il 17 gennaio sera. Gli spettacoli siciliani si svolgeranno oltre che a Caltanissetta anche per le scuole a Barrafranca, San Cataldo, Riesi, Gela, Mussomeli per poi proseguire per la tournée nazionale. Per info o per prenotazioni è possibile chiamare il 3931749539 o 3893127865 oppure rivolgersi all'Associazione CulturalMente promotrice dell'evento al 320-8110557. (Nella foto Salvatore Riggi)



