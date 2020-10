Politica 133

Click day, Cracolici: "Un'altra dimostrazione di incapacità del governo Musumeci, facciano un bagno di umiltà"

Non si placano in Sicilia le polemiche per il flop relativo alla concessione di contributi alle imprese colpite dall'epidemia

Redazione

05 Ottobre 2020 13:21

“Non sappiamo se ridere o piangere. Dopo i proclami, all'ora ‘X’ il sistema del Click day è saltato per aria. Si scopre che ci sono problemi tecnici. Si rinvia a giovedì? Un'altra dimostrazione dell’incapacità di gestire il sistema-regione. È venuto il tempo che il governo Musumeci esca dalla bolla della propaganda e faccia un bagno di umiltà ammettendo che non riesce a governare”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD a proposito dei problemi che hanno determinato il rinvio delle procedure online per l’assegnazione del Bonus Sicilia.





