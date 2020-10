Politica 218

Click day, Confindustria contro la Regione: "Flop annunciato. Un calvario per gli imprenditori"

Era quello che Confindustria temeva: oggi la conferma di un flop annunciato e il rinvio alle ore 9 di giovedì 8 ottobre.

Redazione

05 Ottobre 2020 12:27

Il giorno del click day è arrivato e, come purtroppo temevamo, è stato subito un flop. Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza. Oggi la conferma di un flop annunciato e il rinvio alle ore 9 di giovedì 8 ottobre. “In Sicilia – denuncia il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza”.



Il giorno del click day è arrivato e, come purtroppo temevamo, è stato subito un flop. Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza. Oggi la conferma di un flop annunciato e il rinvio alle ore 9 di giovedì 8 ottobre. “In Sicilia – denuncia il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza”.



Click day, la Regione: "Anomalia di Tim, per la concessione dei contributi tutto rinviato a giovedì"

News Successiva Click day e il flop della Regione. Fava: "La colpa è della collera degli Dei. Tutto legato alla velocità di connessione"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare