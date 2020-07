Politica 446

Classifica dei governatori: aumenta il consenso per Musumeci, ma è solo dodicesimo

In testa alla graduatoria c'è Luca Zaia. Il Governatore della regione Veneto è cresciuto in un solo anno dal 62 al 70%

Redazione

06 Luglio 2020 14:09

Il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci è al dodicesimo posto della Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì. Il governatore Siciliano aumenta di 13,3 punti rispetto all’anno scorso e di 6 punti rispetto alle elezioni del 2017. E' il terzo presidente per aumento del consenso rispetto al giorno delle elezioni. In testa alla graduatoria c'è Luca Zaia. Il Governatore della regione Veneto è cresciuto in un solo anno dal 62 al 70%. Un dato che costituisce un vero e proprio plebiscito.La nuova impennata è figlia del Covid, o meglio della determinazione con cui il Veneto ha affrontato l’emergenza con i tamponi a tappeto. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ottiene il 45,3%, Fontana ottiene un risultato tutto sommato onorevole visto il contesto, che lo fa comunque scendere al 13° posto su 18 presidenti, lontanissimo dal terzo scalino del podio occupato l'anno scorso e dalle percentuali raccolte sia nelle urne sia nello stesso Governance Poll. Successo raccolto soprattutto dalla Lega che può festeggiare il monocolore delle prime tre posizioni, con Fedriga (Friuli Venezia Giulia), e Tesei (Umbria) in fila dietro alla lepre Zaia.



