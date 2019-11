Cronaca 345

Cittadino nisseno invalido torna a protestare: "Dopo un mese le buche sono sempre lì"

Più di un mese fa lo stesso lettore ci aveva inviato una nota in cui segnalava lo stato del manto stradale in via Petrarca e via Boccaccio. Ma la sua protesta è rimasta inascoltata

Redazione

22 Novembre 2019 17:09

In merito all'istanza presentata in data 09/10/2019 - scrive Calogero Jonathan Amato - all'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, ha come oggetto:” Segnalazione strada comunale gravemente dissestata” Protocollo n.102752 .Indirizzata all'Assessore con delega ai Lavori Pubblici Dott. Marcello Frangiamone, al Presidente della II^ Commissione Consiliare, al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta Dott. Roberto Gambino. Segnalando l'estremo pericolo creato da tante buche venutasi a creare sul tratto di strada gravemente dissestata tra la Via Petrarca e Via Giovanni Boccaccio. Da premettere che il sottoscritto è invalido civile al 100% (L. 5 febbraio 1992 n. 104). Ogni giorno, su una sedia a rotelle accompagnato dal padre attraversa le strade sopracitate per raggiungere l’automobile parcheggiata nel posto riservato ai disabili rischiando di cadere e farsi davvero male, come già è accaduto in passato. Chiedendo con urgenza un intervento dell’Amministrazione Comunale per rifare l’asfalto. Ad oggi non è stato eseguito nessun invertendo.Informo l’Amministrazione Comunale, che nella mattinata di ieri sono caduto, rischiando di sbattere la testa attraversando la strada tra la Via Petrarca e la Via Boccaccio. Tra qualche ora presenterò un esposto alla Procura della Repubblica. Visto la mancata tempestività nel ripristinare il manto stradale. Per questo motivo visto l'incapacità della Giunta Gambino invito i destinatari, nell'ambito delle precipue competenze e responsabilità, di rassegnare le proprie dimissioni.



In merito all'istanza presentata in data 09/10/2019 - scrive Calogero Jonathan Amato - all'Amministrazione Comunale di Caltanissetta, ha come oggetto:” Segnalazione strada comunale gravemente dissestata” Protocollo n.102752 .Indirizzata all'Assessore con delega ai Lavori Pubblici Dott. Marcello Frangiamone, al Presidente della II^ Commissione Consiliare, al Sig. Sindaco del Comune di Caltanissetta Dott. Roberto Gambino. Segnalando l'estremo pericolo creato da tante buche venutasi a creare sul tratto di strada gravemente dissestata tra la Via Petrarca e Via Giovanni Boccaccio. Da premettere che il sottoscritto è invalido civile al 100% (L. 5 febbraio 1992 n. 104). Ogni giorno, su una sedia a rotelle accompagnato dal padre attraversa le strade sopracitate per raggiungere l’automobile parcheggiata nel posto riservato ai disabili rischiando di cadere e farsi davvero male, come già è accaduto in passato. Chiedendo con urgenza un intervento dell’Amministrazione Comunale per rifare l’asfalto. Ad oggi non è stato eseguito nessun invertendo.Informo l’Amministrazione Comunale, che nella mattinata di ieri sono caduto, rischiando di sbattere la testa attraversando la strada tra la Via Petrarca e la Via Boccaccio. Tra qualche ora presenterò un esposto alla Procura della Repubblica. Visto la mancata tempestività nel ripristinare il manto stradale. Per questo motivo visto l'incapacità della Giunta Gambino invito i destinatari, nell'ambito delle precipue competenze e responsabilità, di rassegnare le proprie dimissioni.



News Successiva Messina Denaro, "inchiesta talpe": chiesti 5 anni per ufficiale della Dia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare