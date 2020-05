Salute 1074

Cittadino di Sommatino ringrazia l'Asp di Caltanissetta: "Tampone e risultato in tempi brevissimi"

Nota a firma del dott. Leonardo Burgio di Sommatino che ha tenuto a ringraziare l'Asp di Caltanissetta e che di seguito pubblichiamo

Redazione

11 Maggio 2020 18:44

Gentili Direttori Dr. Paolo Gervaso (U.O.C. S.I.A.V ) e Dr. Antonio Bonura (Dip. Prevenzione), vorrei esprimere i miei complimenti per l'efficiente servizio che fornisce l’ASP di Caltanissetta e il vostro Dipartimento nello specifico nell’effettuazione del tampone rinofaringeo. Vi è dovuto! L’efficienza e l’efficacia mostrata, nell’occasione vi va riconosciuta ed apprezzata. Siete stati puntuali e precisi nel rispettare la tempistica assegnata; alla fine della mia quarantena fiduciaria ( nel pieno rispetto delle ordinanze del Presidente della Regione Sicilia) sono stato convocato in data 05/05/2020 per l’effettuazione del tampone e in soli tre giorni, precisamente l’08/05/2020, tramite Vs mail è arrivato il risultato. Voglio che attraverso questa breve nota vi arrivi il sentimento di più viva gratitudine per il lavoro prezioso che state svolgendo a servizio dell’intera comunità . Tutto ha funzionato alla perfezione, dall’infermiere che regolava l’afflusso di “noi isolati” con garbo e professionalità al personale medico che ha operato il test, fornendo le giuste indicazioni su come comportarci usando sempre la dovuta attenzione e la necessaria cura nelle parole. Ho sentito la necessità di dare testimonianza e apprezzamento nei confronti della vostra struttura e del vostro operato. Si parla tanto e con facilità di MALASANITA', io invece ho avuto la migliore sanità che i cittadini possono augurarsi. Questo mia esternazione nasce, anche, dal fatto che la sera stessa dell’08/05/2020 la nota trasmissione satirica “Striscia la notizia” passava un servizio della giornalista Stefania Petix dal titolo “Siciliani in quarantena, il caos dei tamponi in Sicilia” . Nel servizio si evidenziava il disservizio reso da altre ASP isolane, in occasione di effettuazione tamponi e restituzione del risultato. Venivano denunciati tempi molto lunghi o addirittura lo scambio di pazienti. Davanti a noi ci sono ancora giorni difficili, ma insieme, uniti, sono convinto che ce la faremo.

