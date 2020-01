Sport 768

Citta di Caltanissetta, grande colpo di mercato: arriva il forte centrocampista Vincenzo Firingeli

L’atleta, che vanta un corposo curriculum in Eccellenza, fino alla scorsa stagione era in forza al Pro Favara

Redazione

10 Gennaio 2020 14:56

Colpo grosso dell’Asd Città di Caltanissetta, che partecipa al campionato di prima categoria, che si è assicurato le prestazioni di Vincenzo Firingeli, duttile centrocampista, classe 1986. L’atleta, che vanta un corposo curriculum in Eccellenza, fino alla scorsa stagione era in forza al Pro Favara; 25 presenze e 3 gol. Da agosto numerose formazioni avevano bussato alla sua porta ma, complice l’assenza di progetti validi a lungo termine, il giocatore non si era accasato. Adesso, grazie anche al rapporto di amicizia con l’allenatore Alessio Sferrazza, ed alla validità della pianificazione mostrata dalla società nissena presieduta da Antonio Emma, Firingeli ha deciso di tornare a calcare il terreno di gioco del glorioso “Palmintelli”. Per lui già molteplici le annate all’ombra del Redentore: dal 2004 al 2007 con la Nissa, e dal gennaio 2016 al 2017 con la Nissa 1962, senza dimenticare le sette stagioni con la Sancataldese. Firingeli sarà da subito a disposizione del tecnico e pronto ad offrire il suo contributo. Tifosi in fermento, lieti dell’acquisto del centrocampista.

