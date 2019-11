Cronaca 88

Circolava in macchina con la droga negli slip. Giovane gelese arrestato dai Carabinieri

Il soggetto era stato fermato durante un posto di controllo sul lungomare Federico II di Svevia a bordo della sua autovettura

Redazione

30 Novembre 2019 12:53

Nei giorni scorsi in Gela (CL) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale unitamente alle Squadre della Compagnia di Intervento Operativo giunte in rinforzo nel comune nisseno, nel corso dei consueti servizi preventivi di controllo del territorio, concentrati in particolare nelle ore notturne, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane gelese, V.G. cl’95,.Il soggetto era stato fermato durante un posto di controllo sul lungomare Federico II di Svevia a bordo della sua autovettura assieme ad un passeggero e, alla vista dei militari, si è mostrato da subito, insofferente al controllo.

I militari dell’Arma, che non si sono lasciati sfuggire tale stato di agitazione, hanno quindi deciso di perquisire i ragazzi, rinvenendo, occultati all’interno degli slip di uno dei due, 9 grammi circa di hashish e due grammi circa di cocaina, già suddivisi in dosi, assieme alla somma di 160 euro presumibilmente provento di spaccio.Per il giovane quindi sono scattate le manette e, dopo esser stato accompagnato in caserma per le formalità di ritoè stato posto ai domiciliari a disposizione della Procura di Gela che coordina le indagini in attesa di giudizio.







