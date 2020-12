Attualita 160

Circolare sul decreto Natale: in zona rossa sì a spostamenti in una sola casa e poi il ritorno, ma tanti limiti e controlli

Il ministero raccomanda ai prefetti di predisporre "servizi efficaci" che garantiscano la "corretta osservanza" dei divieti previsti

22 Dicembre 2020 17:24

Possibile raggiungere le seconde case dal 24 dicembre al 6 gennaio, anche se valgono le regole generali per le abitazioni private. Dunque lo si potrà fare per una sola volta al giorno e massimo in due persone, escludendo i minori di anni 14 nell’arco temporale che va dalle 5 alle 22. Lo si evince dalla circolare del capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi inviata a tutti i prefetti."Oltre allo spostamento per raggiungere l’abitazione privata di destinazione - precisa la circolare - deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale è notturno".

Al riguardo, il ministero raccomanda ai prefetti di predisporre "servizi efficaci" che garantiscano la "corretta osservanza" dei divieti previsti dal decreto di Natale: in particolare vanno effettuati "controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino", per prevenire "possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità" e "situazioni di assembramento o di mancato rispetto del distanziamento interpersonale".

Nella circolare si precisa inoltre che durante tutto il periodo di Natale, dunque anche nei giorni rossi, i volontari e chi vuole andare a messa o in un luogo di culto potrà spostarsi senza limitazioni. Sono sempre "consentiti, senza limiti di orario", si legge infatti nella circolare firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, gli spostamenti di chi svolge "attività assistenziali, nell'ambito di un'associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizioni di bisogno o di svantaggio".

Quanto alle messe, il documento sottolinea che, "considerato l'arco temporale di vigenza delle misure in esame, corrispondente al periodo natalizio... l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose restano comunque consentite". Unico limite previsto, quello imposto dal coprifuoco.





