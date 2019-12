Cronaca 269

Cinque arrestati a Caltanissetta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I cinque, tre nigeriani e due italiani, sono stati sorpresi a bordo di un'auto con un chilogrammo di hashish

Redazione

21 Dicembre 2019 13:27

Con l’approssimarsi delle festività sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto al crimine da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale.In tale ambito nella serata di mercoledì sono stati arrestati in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo due cittadini nigeriani, O.O. di 20 anni, O.U. di 33 anni, richiedente asilo, un cittadino pakistano residente a Caltanissetta, R.F.U. di 30 anni, e due italiani residenti a Mazzarino, C.D. di 45 anni e S.D. di 19 anni, entrambi disoccupati.

I cinque venivano fermati a bordo dell’autovettura alfa romeo “GT” e, sottoposti a perquisizione, trovati in possesso di 1 Kilogrammo di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in quattro panetti opportunamente confezionati. La droga e l’autovettura, intestata a C.D., sono state sequestrate, mentre i cinque soggetti venivano condotti in caserma, dichiarati in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, associati presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



