Cinquanta studenti positivi al Coronavirus ma era una fake news, denunciato a Bronte per procurato allarme

Un 55enne è stato denunciato per aver fatto girare una notizia infondata e per aver creato un vorticoso panico

Redazione

06 Ottobre 2020 15:51

"Bronte: accertati casi di corona virus in due licei di Bronte (Ct). Sono 50 i ragazzi contagiati in due licei di Bronte, imminente chiusura dei plessi scolastici e arrivo della protezione civile. Notizia in aggiornamento".Questo il post falso pubblicato da un uomo di 55 anni che è stato denunciato dai carabinieri di Bronte per procurato allarme e pubblicazione e diffusione di notizia falsa atta a turbare l’ordine pubblico. E’ accusato di avere costruito al computer una schermata di televideo falsa con una notizia altrettanto falsa. Il post l’ha poi fatto girare sui suoi contatti wathsapp creando un vorticoso panico in tutto il comprensorio di Bronte.



