Cimiteri di Gela, sistemazione della pavimentazione e pulizia straordinaria: ecco gli interventi da realizzare

In vista della commemorazione dei defunti, il sindaco ha effettuato un sopralluogo nei due luoghi sacri della città

Redazione

21 Ottobre 2019 19:16

In vista della commemorazione dei defunti, l'Amministrazione Comunale

programma gli interventi da eseguire per migliorare la fruibilità dei

due cimiteri cittadini.



Stamattina, il sindaco Lucio Greco, con gli assessori Grazia Robilatte

ed Ivan Liardi, nonché con il comandante dei vigili urbani, Giuseppe

Montana ed il dirigente del settore ambiente Orazio Marino, hanno

effettuato un sopralluogo al Monumentale ed al cimitero di Farello per

verificate gli interventi da eseguire agli ingressi alla pavimentazione

all'interno delle aree, di pulizia straordinaria e di diserbo, entro la

fine del mese.



Nel corso del sopralluogo è stata focalizzata l'attenzione anche sulla

mobilità e sulla viabilità allo scopo di scongiurare il verificarsi di

ingorghi e file interminabili per raggiungere i cimiteri.

