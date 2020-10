Attualita 241

Cimiteri di Gela off-limits in occasione della commemorazione dei defunti, visite da oggi a venerdì

Il sindaco invita i gelesi a recarsi nei due cimiteri della città fino a venerdì perchè si vaglia l'ipotesi di chiusura

Redazione

27 Ottobre 2020 15:21

La giunta municipale, riunitasi nella tarda mattinata di oggi a Palazzo di Città, è tornata sull'argomento della chiusura dei cimiteri nelle giornate del 31 ottobre, dell'1 e del 2 novembre.I numeri dei positivi e dei ricoverati (ancora nettamente in salita) comunicati nelle ultime ore dall'ASP, infatti, preoccupano non poco e ci si sta rendendo conto sempre di più che, nonostante l'ammirevole impegno di associazioni di volontariato, Croce Rossa e Protezione Civile, contingentare gli ingressi a Farello e al Monumentale sarà impossibile.

Pertanto, l'invito che gli amministratori vogliono lanciare a tutti i gelesi è quello di programmare le proprie visite ai defunti da oggi e fino a venerdì (oppure dal 3 novembre in poi) perchè non è escluso che a breve possa arrivare una ordinanza di chiusura.



