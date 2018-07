Sport 62

Ciclisti gelesi trionfano al quarto memorial Salvatore Sciuto

Primo posto assoluto per Emanuele Cascino, portabandiera e giovane ciclista dell’ASD Salvatore Zuppardo, categoria Juniores

Redazione

09 Luglio 2018 22:26

Grande trionfo dei ciclisti dell’ASD Salvatore Zuppardo di Gela al IV Memorial Salvatore Sciuto di Aci Sant’Antonio in provincia di Catania. Alla manifestazione gioiosa di ciclismo su strada si è classificato al primo posto assoluto Emanuele Cascino, portabandiera e giovane ciclista dell’ASD Salvatore Zuppardo per la categoria Juniores. Anche l’altro gelese della stessa scuderia, Mario Cattuto, ha raggiunto il podio più alto nella categoria Debuttanti portando a casa un trofeo tanto prestigioso. Il memorial di ciclismo su strada “Salvatore Sciuto” è stato promosso dall’Asd Etna Team Bike di Viagrande in collaborazione con la famiglia Sciuto, il Comitato provinciale di Catania della Libertas e con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio. Il circuito cittadino di circa 40 chilometri ha visto correre con tanta passione un centinaio di ciclisti provenienti da tutta la Sicilia.

