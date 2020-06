Cronaca 858

Ciclista nisseno trova un fusto di olio esausto in una spiaggia agrigentina, sfiorato il disastro ambientale

Il ciclista si trovava sulla spiaggia di Drasi quando ha visto arrivare dal largo un fusto di 200 litri pieno di olio esausto

23 Giugno 2020 15:37

Disastro ambientale sfiorato nel mare agrigentino. Un giovane ciclista nisseno ha trovato un fusto di olio esausto nella spiaggia di Drasy e lo ha messo in sicurezza.Il ciclista si trovava in escursione sulla spiaggia isolata di Drasi quando ha visto arrivare dal largo un fusto di 200 litri pieno di olio esausto, che perdeva il liquido nero. Dopo averlo trascinato a riva, è riuscito a metterlo in sicurezza. Mareamico ha poi avvertito la Capitaneria di porto segnalando in punto preciso del rinvenimento del fusto, affinché si procedesse ad un recupero veloce.



