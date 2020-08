Eventi 165

Ciclismo, torna a Mussomeli l'appuntamento con il Trofeo Brico Market, prova di Copppa Italia di Mountain bike

L'evento sportivo è in programma per il 20 settembre e la location sarà quella del Castello Manfredonico

13 Agosto 2020 16:21

Il 20 settembre sarà una data storica per il movimento ciclistico siciliano, torna dopo quasi quindici anni una prova di Coppa Italia in Sicilia. Dopo il rinvio dovuto all’emergenza Covid, la Federazione nazionale ha confermato la data del 20 settembre. La location, da fiaba, sarà quella del Castello Manfredonico di Mussomeli, grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Mussomeli con in testa il sindaco Giuseppe Catania ed l’assessore allo sport Seby Lo Conte, che hanno fortemente voluto l’evento di caratura nazionale.

Si prevedono oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale, quella di Mussomeli sarà l’ultima prova e quindi assegnerà il titolo.

Già ieri il percorso è stato testato dagli atleti del comitato siciliano, durante il collegiale regionale.

La manifestazione è supportata dal main sponsor Brico Market, dalla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, da Cerial Sud e da Paruzzo Tipografia, gli sponsor tecnici sono Spiuk, Giesse, Ethic Sport e Race Mountain. Il servizio di cronometraggio sarà gestito da Hotlaps www.mtbonline.it

La ricettività sarà gestita dalla Pro Loco di Mussomeli.



