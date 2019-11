Cronaca 1643

"Ciao Ciccio, riposa in pace", dolore e sconforto a Gela per la morte di Francesco Giudice

Incredulità in città per l'improvvisa scomparsa di un ragazzo di soli 37 anni. La Procura potrebbe disporre l'autopsia

25 Novembre 2019 21:59

Francesco Giovanni Giudice, il ragazzo di 37 anni morto oggi all’ospedale di Gela, era molto conosciuto in città. La notizia del decesso di Ciccio, come amavano chiamarlo i suoi amici, ha fatto il giro della città in poche ore. In tanti hanno voluto manifestare il loro dolore per la morte di questo ragazzo così pieno di vita e dedicargli un post per la sua improvvisa scomparsa. “Riposa in pace amico mio, il mio pensiero va a te e alla tua povera mamma…” scrive Paolo. “Quando sentirò una canzone degli U2 non potrò non pensarti”, aggiunge Elio. E ancora Dario: “Ciao fratello Ciccio”. La notizia della morte di Ciccio ha sconvolto quanti lo conoscevano. Era un ragazzo molto dolce, disponibile e pieno di vita. Adesso la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per fare chiarezza su quanto è accaduto.

