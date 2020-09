I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Ci sono dei precisi comandamenti che Dio ha imposto ... dal romanzo "Vivere una vita diversa"

Diciannovesimo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi del farmacista-scrittore nisseno Vincenzo Bonasera

Redazione

19 Settembre 2020 16:14

“ – Ci sono dei precisi comandamenti che Dio ha imposto con rigore a tutti noi. Tu, ne hai infranto uno… io un altro. Siamo stati già condannati? Tu, lassù, hai già iniziato a scontare la tua colpa? Davanti a te si è aperto il baratro della dannazione eterna? Per me non ancora, non ancora da morto… ma già da vivo. All’interno della cella ho avuto una visione: vado a prendere la bambina dall’asilo: lei scende i gradini, ha il grembiulino bianco e sulla testa un bel fiocco rosso le lega i lunghi capelli biondi. E’ bellissima! Appena lei si accorge della mia presenza, lo sguardo lentamente le si intristisce e non riesce a sorridermi. E’ angoscia per un figlio vergognarsi del padre e per il padre è il peggior castigo che può capitargli”. (dal romanzo: “Vivere una vita diversa” – 2013)

