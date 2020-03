Cronaca 5115

Chiuso a Caltanissetta un esercizio commerciale, ha violato le disposizioni del Governo

L'attività commerciale appena chiusa dalla Prefettura, aveva già ricevuto la sospensione dell'autorizzazione da parte della questura

Redazione

20 Marzo 2020 13:55

Nell’ambito del monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine al fine di garantire il rispetto delle norme previste per contrastare la diffusione del contagio è stato nei giorni scorsi individuato a Caltanissetta un esercizio commerciale che non ha rispettato i divieti imposti. Si tratta del circolo ricreativo di via Ospizio di Beneficienza dove i poliziotti delle Volanti trovarono un assembramento di ben 23 persone, di cui 21 pregiudicati, nonostante i divieti imposti dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre il locale avrebbe dovuto chiudere alle 18 e invece si trovava ancora aperto alle 18.40, orario di intervento della polizia.Nel rilevare che nei confronti del suddetto esercizio commerciale, a seguito della violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica, è già stata disposta la sospensione dell’autorizzazione da parte del Questore di Caltanissetta di 30 giorni a partire dalla fine del Decreto, la Prefettura, per quanto di competenza, ha proceduto alla irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura temporanea (altri 15 giorni) così come previsto dal Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14.

La Prefettura di Caltanissetta e le Forze dell’Ordine proseguiranno la loro opera di controllo sul territorio e resta fermo l’invito alla cittadinanza e a tutti gli esercenti al ferreo rispetto delle norme vigenti.



