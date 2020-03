Cronaca 274

Chiusi gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta. Rinviati i rinnovi e i rilasci dei permessi

Gli appuntamenti già fissati sono stati riprogrammati

Redazione

10 Marzo 2020 11:59

In esecuzione di disposizioni ministeriali adottate per contenere la diffusione del Coronavirus, dalla data odierna e sino a nuove disposizioni gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione sono chiusi al pubblico. Gli appuntamenti già fissati tramite le Poste (permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo, famiglia, studio, religiosi e permessi di soggiorno di lungo periodo UE, assistenza minori ecc.), saranno riprogrammati con un messaggio che sarà inviato all’utente dalle stesse Poste. Gli appuntamenti per i rinnovi dei permessi per richiesta asilo (https://questure.poliziadistato.it/statics/15/rinvio-appuntamenti-per-rinnovo-rilascio-permessi-cartacei-richiesta-asilo.pdf?lang=it), protezione umanitaria-speciale, sussidiaria e per asilo (https://questure.poliziadistato.it/statics/05/rinvio-appuntamenti-per-rinnovo-rilascio-permessi-elettronici-umanitaria-e-sussidiaria.pdf?lang=it), sono rinviati come si evince dalle nuove date indicate nei file dei link indicati.

