Politica 367

Chiesa Sant'Agata al Collegio distrutta dai ladri, Pagano scrive al Ministro dell'Interno: "Sbloccare iter per impianti di video sorveglianza"

Gli autori del raid sono stati individuati e arrestati pochi giorni fa dalla polizia

Redazione

25 Settembre 2020 12:00

Alla C.A. di: - S.E. il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

- Capo Dipartimento FEC S.E. il Prefetto Michele Di Bari

- Soprintendente Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta Arch. Daniela Vullo

- Assessore Regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana Dott. Alberto Samonà







Gentile Signor Ministro,



con la presente pongo alla sua attenzione il caso di cronaca che ha visto la Chiesa Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta vittima dell’ennesimo atto vandalico e furto di oggetti sacri, perpetrato nella notte del 22 settembre u.s.

Ricordo che la Chiesa di Sant’Agata al Collegio è probabilmente la più bella della Città di Caltanissetta, sublime testimonianza di arte barocca di proprietà del FEC.

Purtroppo non è la prima volta (addirittura tre volte nell’ultimo mese) che accadono spiacevoli episodi del genere e già dal 2017 il legale Rappresentante della Chiesa Sant’Agata, il Parroco Padre Sergio Kalizak, chiede aiuto e sostegno al fine di prevenire atti di profanazione di questo luogo di culto sito in una zona popolare ad un certo tasso di criminalità.

Si invia in allegato l’ultima lettera in ordine di tempo, inviata alle autorità competenti, al fine di “sbloccare” l’iter per l’autorizzazione all’istallazione di impianto di videosorveglianza, allarme e antiintrusione.

Certo di un vostro interessamento, chiedo un intervento deciso e risoluto volto a tutelare un bene storico simbolo della nostra identità nissena oltre iniziative più corpose di controllo e contrasto delle azioni di criminalità del centro storico di Caltanissetta.





Cordialità

Alessandro Pagano





Alla C.A. di: - S.E. il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese

- Capo Dipartimento FEC S.E. il Prefetto Michele Di Bari

- Soprintendente Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta Arch. Daniela Vullo

- Assessore Regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana Dott. Alberto Samonà







Gentile Signor Ministro,



con la presente pongo alla sua attenzione il caso di cronaca che ha visto la Chiesa Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta vittima dell’ennesimo atto vandalico e furto di oggetti sacri, perpetrato nella notte del 22 settembre u.s.

Ricordo che la Chiesa di Sant’Agata al Collegio è probabilmente la più bella della Città di Caltanissetta, sublime testimonianza di arte barocca di proprietà del FEC.

Purtroppo non è la prima volta (addirittura tre volte nell’ultimo mese) che accadono spiacevoli episodi del genere e già dal 2017 il legale Rappresentante della Chiesa Sant’Agata, il Parroco Padre Sergio Kalizak, chiede aiuto e sostegno al fine di prevenire atti di profanazione di questo luogo di culto sito in una zona popolare ad un certo tasso di criminalità.

Si invia in allegato l’ultima lettera in ordine di tempo, inviata alle autorità competenti, al fine di “sbloccare” l’iter per l’autorizzazione all’istallazione di impianto di videosorveglianza, allarme e antiintrusione.

Certo di un vostro interessamento, chiedo un intervento deciso e risoluto volto a tutelare un bene storico simbolo della nostra identità nissena oltre iniziative più corpose di controllo e contrasto delle azioni di criminalità del centro storico di Caltanissetta.





Cordialità

Alessandro Pagano





News Successiva Coronavirus, la Regione ai sindaci: "Sulle scuole è necessario un coordinamento inter-istituzionale"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare