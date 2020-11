Attualita 441

Chiesa, da domenica cambiano regole e preghiere: in arrivo un nuovo Padre Nostro

Dalla prossima domenica il versetto «non indurci in tentazione» cambierà in «non abbandonarci alla tentazione»

Redazione

22 Novembre 2020 20:08

Questa è stata l'ultima domenica in cui è stato recitato il Padre Nostro come lo abbiamo sempre conosciuto. Da domenica prossima, 29 novembre, con l’inizio dell’Avvento, entra in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane il nuovo Messale. Per le altre ci sarà comunque tempo per entrare a regime con le nuove formule entro Pasqua 2021.Dalla prossima domenica il versetto «non indurci in tentazione» cambierà in «non abbandonarci alla tentazione». Una modifica che riguarda sostanzialmente la traduzione dal testo originale in greco antico. Fortemente sollecitata da Papa Francesco, la nuova versione è già stata adottata anche da altre conferenze episcopali nelle loro rispettive lingue.

Ma non sarà l’unico cambiamento. Il rito diventa più 'rosa' con l’affiancamento in diversi passaggi del termine

«sorelle» a quello di «fratelli». E’ stato rivisto in questo senso l’atto penitenziale. I cattolici a Messa diranno dunque:

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i

santi e voi, fratelli e sorelle...». Inoltre il nuovo Messale privilegerà le invocazioni in greco antico «Kirie, eleison» e

«Christe, eleison» rispetto all’italiano «Signore, pietà» e «Cristo, pietà». Al momento del Gloria si dirà «pace in terra

agli uomini, amati dal Signore» e non più «agli uomini di buona volontà». Anche in questo caso si è cercata una traduzione più fedele all’originale greco del Vangelo.

La Conferenza Episcopale Italiana si augura che queste novità possano arginare la tendenza di qualche prete al

fai-da-te. Il sacerdote non deve «togliere o aggiungere alcunché di propria iniziativa», ammonisce la Cei nell’introduzione al Nuovo Messale. E avverte: la «superficiale propensione a costruirsi una liturgia a propria misura» non solo «pregiudica la verità della celebrazione ma arreca anche una ferita alla comunione ecclesiale». Un caso su tutti? Quello del battesimo. Qualcuno invece che «io ti battezzo» diceva «noi ti battezziamo». Un abuso liturgico che - come ha avvertito lo scorso agosto lo stesso Papa Francesco - costa la validità del sacramento stesso.

Inoltre, in vista del Natale, potrebbe esserci un nuovo protocollo per la Messa. Cts e Cei potrebbero stilare delle indicazioni, dall’orario alle presenze, dai cori alle processioni. Tra i nodi da sciogliere, per esempio, quello dell’orario con un possibile allungamento di un’ora o due, per la sera del 24 dicembre, del 'coprifuoca' (oggi alle 22), per garantire la partecipazione alla Messa di 'mezzanotte'. Dovrebbe essere rigido il controllo degli ingressi, rispettando il numero massimo di quanti possono stare in una chiesa garantendo a tutti il distanziamento sociale. Così come indicazioni potrebbero arrivare per le persone che possono stare sull'altare e per i coristi.



Questa è stata l'ultima domenica in cui è stato recitato il Padre Nostro come lo abbiamo sempre conosciuto. Da domenica prossima, 29 novembre, con l’inizio dell’Avvento, entra in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane il nuovo Messale. Per le altre ci sarà comunque tempo per entrare a regime con le nuove formule entro Pasqua 2021.Dalla prossima domenica il versetto «non indurci in tentazione» cambierà in «non abbandonarci alla tentazione». Una modifica che riguarda sostanzialmente la traduzione dal testo originale in greco antico. Fortemente sollecitata da Papa Francesco, la nuova versione è già stata adottata anche da altre conferenze episcopali nelle loro rispettive lingue.

Ma non sarà l’unico cambiamento. Il rito diventa più 'rosa' con l’affiancamento in diversi passaggi del termine

«sorelle» a quello di «fratelli». E’ stato rivisto in questo senso l’atto penitenziale. I cattolici a Messa diranno dunque:

«Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». Poi: «E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i

santi e voi, fratelli e sorelle...». Inoltre il nuovo Messale privilegerà le invocazioni in greco antico «Kirie, eleison» e

«Christe, eleison» rispetto all’italiano «Signore, pietà» e «Cristo, pietà». Al momento del Gloria si dirà «pace in terra

agli uomini, amati dal Signore» e non più «agli uomini di buona volontà». Anche in questo caso si è cercata una traduzione più fedele all’originale greco del Vangelo.

La Conferenza Episcopale Italiana si augura che queste novità possano arginare la tendenza di qualche prete al

fai-da-te. Il sacerdote non deve «togliere o aggiungere alcunché di propria iniziativa», ammonisce la Cei nell’introduzione al Nuovo Messale. E avverte: la «superficiale propensione a costruirsi una liturgia a propria misura» non solo «pregiudica la verità della celebrazione ma arreca anche una ferita alla comunione ecclesiale». Un caso su tutti? Quello del battesimo. Qualcuno invece che «io ti battezzo» diceva «noi ti battezziamo». Un abuso liturgico che - come ha avvertito lo scorso agosto lo stesso Papa Francesco - costa la validità del sacramento stesso.

Inoltre, in vista del Natale, potrebbe esserci un nuovo protocollo per la Messa. Cts e Cei potrebbero stilare delle indicazioni, dall’orario alle presenze, dai cori alle processioni. Tra i nodi da sciogliere, per esempio, quello dell’orario con un possibile allungamento di un’ora o due, per la sera del 24 dicembre, del 'coprifuoca' (oggi alle 22), per garantire la partecipazione alla Messa di 'mezzanotte'. Dovrebbe essere rigido il controllo degli ingressi, rispettando il numero massimo di quanti possono stare in una chiesa garantendo a tutti il distanziamento sociale. Così come indicazioni potrebbero arrivare per le persone che possono stare sull'altare e per i coristi.



News Successiva Natale, dal Governo nuovo bonus fino a 150 euro per chi fa 10 spese con carte e app

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare