Politica 268

Che fine ha fatto il bando sulla democrazia partecipata? Lo chiede il comitato civico "Gela Brainstorming"

Il comitato chiede all'amministrazione di accelerare sull’iter in modo che questi fondi non si perdano

Redazione

25 Maggio 2020 09:04

Il Comitato Civico “Gela Brainstorming”, a voce del portavoce Sandro Di Bartolo, si interroga sul bando “democrazia partecipata” del 2019 ex art. 6 L.R. n. 5 del 2014. Su tale bando infatti, a cui la cittadinanza era stata invitata ad elaborare proposte, l’amministrazione comunale non ha ancora dato seguito all’iter che prevederebbe la valutazione delle proposte e la successiva votazione.

Abbiamo cercato di reperire informazioni dagli uffici competenti – aggiunge Di Bartolo – ma abbiamo avuto risposte spesso evasive e comunque non esaustive. Ci sono diversi progetti presentati: dagli interventi artistici sulle scalinate della Città alla formazione di 300 professionisti pronti per l’autoimpiego – continua il Portavoce di Gela Brainstorming – e tutto questo non può essere fermato. Sarebbe quindi corretto dare

seguito a quello che è inoltre un obbligo della legge regionale.

Attraverso questa lettera aperta – dichiara infine Di Bartolo – chiediamo all’Amministrazione Comunale di accelerare sull’iter in modo che questi fondi non si perdano, come purtroppo rischiano di essere perduti i 33 milioni del Patto del Sud."

