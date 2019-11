Sport 94

Cerbere: Seniores a corrente alternata, under 16 positive. Blandi: "Hanno mostrato carattere"

Le "adulte" hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte, le giovani hanno brillato e mostrato un contagioso entusiasmo

11 Novembre 2019 15:34

Domenica dai due volti per le Cerbere impegnate a Catania con la seniores e l’under 16.Le “adulte” hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte, le giovani hanno brillato e mostrato un contagioso entusiasmo. Il futuro si preannuncia radioso: cospicue le prospettive di crescita.

Per la seniores, che non riesce a dare continuità al proficuo e certosino lavoro svolto nel corso della settimana, si rivela necessario mantenere alta la concentrazione. Nel girone, sconfitta contro l’Amatori Catania per 35 a 7 e successo contro i Briganti per 21 a 14. Nella finale per il terzo posto, le nissene hanno ceduto per 33 a 7 al cospetto del Ragusa Union.

Il tecnico Fabrizio Blandi sottolinea: “Molto contenti degli esordi in 16 e dell'attitudine e del carattere delle ragazze. Questo gruppo è in costante crescita e può diventare un elemento trascinante anche per le grandi, che devono invece ritrovarsi un po' nella continuità di prestazione. Troppa corrente alternata, con momenti di black out che vanificano il lavoro di mesi e ci fanno sembrare un po' come un gambero rugbistico”.



Cerbere Under 16: Cappellino, Cirneco, Gojnea, Graziano e Sardo.



Cerbere Seniores: Bontempo, Cammarata, Livrizzi, Lunetta, Malerba, Medico

Orlando, Russo, Sberna e Ventura



Coppa Italia Femminile Senior Terzo turno - 10/11/2019

Ragusa Union - CUS Catania 21 - 33

Amatori Catania – Cerbere Nissa Rugby 35 - 7

I Briganti Librino CT - Amatori Catania 1963 0 - 49

Iron Ladies PA - Ragusa Union 14 - 34

Cerbere Nissa Rugby - I Briganti Librino CT 21 - 14

CUS Catania - Iron Ladies PA 35 - 14

Finali

5°- 6° posto: Iron Ladies PA - I Briganti Librino CT 45 - 0

3° - 4° posto: Ragusa Union - Nissa Rugby 33 - 7

1° - 2° posto: Amatori Catania - CUS Catania 14 – 35



