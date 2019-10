Sport 99

Cerbere Nissa Rugby in campo a Ragusa per la Coppa Italia. Seniores maschile, gara casalinga rinviata

Le Cerbere, motivate e determinate, si recano in terra iblea intenzionate a migliorare lo score della prima uscita stagionale

26 Ottobre 2019

Dopo appena sette giorni tornano in campo le Cerbere Nissa Rugby. Domani, domenica 27 ottobre a Ragusa, raggruppamento di Coppa Italia con Ragusa Rugby Union, Cus Catania, I Briganti, Amatori CT e Iron Ladies Pa.Era anche in programma, questa volta però a Caltanissetta allo stadio “M. Tomaselli”, la gara tra Nissa e Vittoria Rugby ma, gli ospiti hanno chiesto il rinvio.

Le Cerbere, motivate e determinate, sotto la guida di Fabrizio Blandi si recano in terra iblea intenzionate a migliorare lo score della prima uscita stagionale, in cui avevano raccolto due vittorie ed una sconfitta. Nei proponimenti della formazione nissena, è solida la voglia di mantenere costante un percorso di crescita avviato due stagioni or sono.







