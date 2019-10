Sport 119

Cerbere Nissa Rugby, esordio stagionale a Palermo: seniores e under 16. Il Capitano: "Vogliamo continuare a crescere"

Dopo più di un mese di allenamenti è finalmente giunto il momento di tornare a calpestare il manto erboso ed assaporare il clima delle partite ufficiali

Redazione

12 Ottobre 2019 12:16

Grande entusiasmo in casa Nissa Rugby in vista dell’esordio agonistico nella stagione 2019-20. Le prime a scendere in campo saranno le Cerbere, seniores (in Coppa Italia) ed under 16, impegnate a Palermo. Dopo più di un mese di allenamenti è, finalmente, giunto il momento di tornare a calpestare il manto erboso ed assaporare il clima delle partite ufficiali.Clima euforico che accompagna le due compagini delle Cerbere che hanno intenzione di iniziare la stagione con il piglio giusto: il risultato conta ma, ancor più importante è proseguire e consolidare un percorso di crescita tattico e tecnico che del rugby femminile nel capoluogo nisseno.

La rotta è indicata dal capitano Marina Medico: “Finalmente iniziamo, è da un mese che ci alleniamo ed adesso non vediamo l’ora che arrivi domenica. Vogliamo metterci alla prova e provare sul campo tutto ciò che abbiamo fatto in allenamento: sempre con allegria e con tanta voglia di giocare. Ci teniamo a continuare a crescere; se fino all’anno scorso era due partite vinte ed una persa, quest’anno sarebbe bello – sottolinea con un gran sorriso - …vincerle tutte. Però teniamo conto che il risultato ci interessa ma fino ad un certo punto, primario è migliorarsi, con la consapevolezza di poter fare sempre di più. Essere il capitano è una bella responsabilità; riuscire a tenere la squadra sempre unita, sapere che in campo tutti contano su di te, parlare con l’arbitro: non è semplice, è un onore ma, anche un onere. Spero di fare sempre meglio e di riuscire a rappresentare le Cerbere”.



Grande entusiasmo in casa Nissa Rugby in vista dell’esordio agonistico nella stagione 2019-20. Le prime a scendere in campo saranno le Cerbere, seniores (in Coppa Italia) ed under 16, impegnate a Palermo. Dopo più di un mese di allenamenti è, finalmente, giunto il momento di tornare a calpestare il manto erboso ed assaporare il clima delle partite ufficiali.Clima euforico che accompagna le due compagini delle Cerbere che hanno intenzione di iniziare la stagione con il piglio giusto: il risultato conta ma, ancor più importante è proseguire e consolidare un percorso di crescita tattico e tecnico che del rugby femminile nel capoluogo nisseno.

La rotta è indicata dal capitano Marina Medico: “Finalmente iniziamo, è da un mese che ci alleniamo ed adesso non vediamo l’ora che arrivi domenica. Vogliamo metterci alla prova e provare sul campo tutto ciò che abbiamo fatto in allenamento: sempre con allegria e con tanta voglia di giocare. Ci teniamo a continuare a crescere; se fino all’anno scorso era due partite vinte ed una persa, quest’anno sarebbe bello – sottolinea con un gran sorriso - …vincerle tutte. Però teniamo conto che il risultato ci interessa ma fino ad un certo punto, primario è migliorarsi, con la consapevolezza di poter fare sempre di più. Essere il capitano è una bella responsabilità; riuscire a tenere la squadra sempre unita, sapere che in campo tutti contano su di te, parlare con l’arbitro: non è semplice, è un onore ma, anche un onere. Spero di fare sempre meglio e di riuscire a rappresentare le Cerbere”.



News Successiva Nuovo acquisto in casa Albaverde, a Caltanissetta arriva la schiacciatrice Tania Marino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews