Sport 26

Cerbere Nissa Rugby, coppa Italia a Palermo: due vittorie ed una sconfitta

Positivo l'esordio stagionale delle nissene che sono state impegnate contro l'Armatori Catania, il Ragusa Rugby e le Iron Ladies Palermo

Redazione

15 Ottobre 2019 19:09

Positivo l’esordio stagionale delle Cerbere Nissa Rugby che domenica 13 ottobre sono state impegnate a Palermo nel raggruppamento di Coppa Italia. Le nissene hanno conquistato il primato nel loro gruppo con due convincenti vittorie: dapprima superando l’Amatori Catania per 21 a 5 e, successivamente, il Ragusa Rugby per 17 a 5. Per decidere il primato del raggruppamento, in finale, hanno affrontato le Iron Ladies Palermo, vincitrici del loro gruppo. Nella terza contesa, le atlete di Caltanissetta, guidate dal tecnico Fabrizio Blandi, hanno dovuto arrendersi per 33 a 17, al termine di un match grintoso e combattuto.Un risultato globale incoraggiante per le rugbiste del capoluogo nisseno che hanno chiuso la giornata con il bilancio di due vittorie ed una sconfitta.

A Palermo, in rosa: Bontempo, Cammarata, Livrizzi, Lunetta, Malerba, Medico, Olivetti, Russo, Sberna, Ventura



Positivo l’esordio stagionale delle Cerbere Nissa Rugby che domenica 13 ottobre sono state impegnate a Palermo nel raggruppamento di Coppa Italia. Le nissene hanno conquistato il primato nel loro gruppo con due convincenti vittorie: dapprima superando l’Amatori Catania per 21 a 5 e, successivamente, il Ragusa Rugby per 17 a 5. Per decidere il primato del raggruppamento, in finale, hanno affrontato le Iron Ladies Palermo, vincitrici del loro gruppo. Nella terza contesa, le atlete di Caltanissetta, guidate dal tecnico Fabrizio Blandi, hanno dovuto arrendersi per 33 a 17, al termine di un match grintoso e combattuto.Un risultato globale incoraggiante per le rugbiste del capoluogo nisseno che hanno chiuso la giornata con il bilancio di due vittorie ed una sconfitta.

A Palermo, in rosa: Bontempo, Cammarata, Livrizzi, Lunetta, Malerba, Medico, Olivetti, Russo, Sberna, Ventura



News Successiva Pro Nissa Futsal, battuta d'arresto a Cosenza. I nisseni sconfitti con il risultato di 4 a 2

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews