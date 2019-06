Attualita 296

Centro storico, incontro domani al Comune di Caltanissetta per parlare anche di viabilità

Fra le questioni da affrontare, anche quella legata alla viabilità nel centro storico perchè sono emersi diversi punti di vista

Redazione

23 Giugno 2019 21:48

Lunedì 24 giugno alle 9,00 presso il foyer del teatro Margherita (ingresso municipio) è in programma una riunione del tavolo tecnico “Centro Storico” con riferimento ai provvedimenti da attuare in merito alla viabilità. L'invito a partecipare è rivolto alle organizzazioni di categoria rappresentative degli operatori commerciali e dell'artigianato, ai comitati di quartiere del centro storico, alle associazioni, ai privati cittadini e agli operatori che si sono iscritti al tavolo tematico “Centro Storico” durante l'assemblea cittadina dell'11 giugno 2019.“Durante l'assemblea cittadina ma anche in altri precedenti incontri, sono emersi punti di vista differenti sulla viabilità del centro storico – afferma il sindaco, Roberto Gambino -. Riunirci tutti in un tavolo è la precondizione per adottare le migliori soluzioni per il bene di tutta la città. Per questo motivo auspico un confronto serio e collaborativo”.



