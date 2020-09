Politica 159

Centro direzionale della Regione da 400 milioni di euro, Di Paola (M5S): "Opera faraonica e inutile"

il governo Musumeci va avanti come un treno con la progettazione e i relativi affidamenti per la costruzione della struttura

Redazione

23 Settembre 2020 17:57

“Sono sempre più convinto che il mega centro direzionale della Regione Siciliana sia una mega opera inutile. Oggi ho chiesto Aula tematica su questa mega opera che stanno portando avanti velocemente.In un momento tanto delicato per la vita dei siciliani, alle prese con una crisi senza precedenti, il governo Musumeci va avanti come un treno con la progettazione e i relativi affidamenti per la costruzione del mega centro direzionale da 400 milioni di euro. E’ fondamentale che la fattibilità di una simile faraonica operazione economica e strutturale debba passare attraverso la lente d'ingrandimento dei cittadini siciliani che sono rappresentati in questo parlamento”. A dichiararlo è stato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che nel corso di un suo intervento a Sala d’Ercole ha criticato l’iter con cui il governo Musumeci sta proseguendo sulla realizzazione del mega centro direzionale della Regione Siciliana a Palermo. “La pandemia - ha spiegato Di Paola - ci ha insegnato anche che occorre distribuire e non concentrare persone in un unico luogo. . Proporrò al mio capogruppo di poter discuterne in Aula a Palazzo dei Normanni. Sarebbe auspicabile che Musumeci si adeguasse ai tempi”.

