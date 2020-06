Attualita 801

Centri commerciali e supermercati aperti la domenica: lavoratori sul piede di guerra

La circolare dispone che c'è la facoltà di aprire anche nelle giornate di domenica a partire da domani

06 Giugno 2020 16:01

Tutti aperti domenica in Sicilia. Non solo i negozi, ma anche i centri commerciali e i supermercati potranno tenere alzate le saracinesche.Con la circolare della Regione, viene meno dunque l'ordinanza emessa ieri a Palermo dal sindaco Leoluca Orlando, come viene chiarito attraverso una nota: "L'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando emessa ieri, proprio in considerazione del fatto che era atteso un provvedimento regionale di chiarimento a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali e datoriali, aveva già previsto la possibilità di immediata applicazione di eventuali circolari della Regione". Lo chiarisce l'assessore alle attività produttive, confermando quindi la possibilità di apertura domenicale di tutte le attività commerciali, compresi supermercati e centri commerciali.

La circolare diffusa ieri dalla Protezione civile precisa che "tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli di 'vicinato', la cui chiusura è stata disposta con l’articolo 12 dell’Ordinanza n. 22 del presidente della Regione, hanno facoltà di aprire al pubblico anche nelle giornate domenicali a partire dalla prossima domenica 7 giugno 2020 e fino alla vigenza della citata Ordinanza n. 22".

Ma i sindacati sono sul piede di guerra e con una nota Filcams, Fisascat e Uiltucs proclamano lo stato di agitazione di tutti i lavoratori del settore. I sindacati sottolineano che non è stato raggiunto alcun accordo e che "sono contrari alla liberalizzazione selvaggia delle aperture domenicali e festive". La loro proposta prevedeva invece"la possibilità di prevedere, per il solo periodo estivo, un intervento di allentamento delle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 nel commercio, con l’apertura di una sola domenica al mese, estendibile a due nei periodi dei saldi estivi, con chiusura per tutte le realtà commerciali nei giorni festivi".



