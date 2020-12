Cronaca 646

"Celle buie, umiliazioni e pressioni psicologiche": i pescatori liberati raccontano la prigionia in Libia

"Quando ci hanno detto che era il 'giorno buono' non ci abbiamo creduto" racconta il capitano della "Medinea" Pietro Marrone

18 Dicembre 2020 10:16

"In questi 108 giorni abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili.

L'ultimo dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo.È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento". Così Pietro Marrone, capitano della "Medinea", nel primo contatto via radio dopo la partenza dal porto di Bengasi col suo armatore Marco Marrone, racconta i 108 giorni trascorsi in Libia.

"Abbiamo subito delle umiliazioni, pressioni piscologiche - aggiunge - ma mai violenze. Quando ci hanno detto che era il 'giorno buono' non ci abbiamo creduto". (ANSA).



