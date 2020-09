Salute 132

Celiachia Facile, il primo Magazine digitale sul senza glutine dell'editore nisseno Michele Mendola

Nasce a Caltanissetta la rivista bimestrale che tiene aggiornata la community gluten free sulle ultime novità del settore, c'è spazio anche per gustose foto-ricette!

Redazione

21 Settembre 2020 14:04

Con il numero di settembre/ottobre esordisce Celiachia Facile, il magazine digitale sul mondo del senza glutine, da un'idea dell'editore nisseno Michele Mendola.Spiccano in questa uscita le foto-ricette di Sonia Peronaci, creatrice del portale Giallo Zafferano, e quelle di Marcello Ferrarini detto “Il Chef”, conduttore di “Senza glutine con gusto”, format attualmente in onda su Sky Gambero Rosso Channel.

Presenti anche le ricette della food blogger Ludovica Macaluso e di una giovane lettrice.

Oltre alle rubriche prettamente scientifiche, viene affrontato in questo numero anche l'argomento “Celiachia e legge” con un articolo del noto avvocato penalista Walter Tesauro, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta. Le tematiche sociali e psicologiche sono affidate alla dott.ssa Laura Bonaffini ed alla dott.ssa Francesca Miglio.

Il medico specialista gastroenterologo dott. Gaetano Morreale ci spiega con chiarezza cos'è la Celiachia, malattia autoimmune sempre più frequente. Prezioso anche il contributo dei nutrizionisti dott.ssa Maria Silvia Locascio e del dott. Marcello Speciale che affronta il tema dei probiotici e del microbiota.

Il numero si conclude con le interviste al dott. Fabio Ramaroli, presidente nazionale AINC (associazione italiana negozi celiachia) ed al presidente AIC Sicilia (associazione italiana celiachia) Paolo Baronello. La rivista è consultabile gratuitamente, in formato digitale sfogliabile, sul sito web www.celiachiafacile.com .





Con il numero di settembre/ottobre esordisce Celiachia Facile, il magazine digitale sul mondo del senza glutine, da un'idea dell'editore nisseno Michele Mendola.Spiccano in questa uscita le foto-ricette di Sonia Peronaci, creatrice del portale Giallo Zafferano, e quelle di Marcello Ferrarini detto “Il Chef”, conduttore di “Senza glutine con gusto”, format attualmente in onda su Sky Gambero Rosso Channel.

Presenti anche le ricette della food blogger Ludovica Macaluso e di una giovane lettrice.

Oltre alle rubriche prettamente scientifiche, viene affrontato in questo numero anche l'argomento “Celiachia e legge” con un articolo del noto avvocato penalista Walter Tesauro, Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta. Le tematiche sociali e psicologiche sono affidate alla dott.ssa Laura Bonaffini ed alla dott.ssa Francesca Miglio.

Il medico specialista gastroenterologo dott. Gaetano Morreale ci spiega con chiarezza cos'è la Celiachia, malattia autoimmune sempre più frequente. Prezioso anche il contributo dei nutrizionisti dott.ssa Maria Silvia Locascio e del dott. Marcello Speciale che affronta il tema dei probiotici e del microbiota.

Il numero si conclude con le interviste al dott. Fabio Ramaroli, presidente nazionale AINC (associazione italiana negozi celiachia) ed al presidente AIC Sicilia (associazione italiana celiachia) Paolo Baronello. La rivista è consultabile gratuitamente, in formato digitale sfogliabile, sul sito web www.celiachiafacile.com .





Coronavirus, tamponi rapidi al personale in servizio nei 23 istituti penitenziari della Sicilia

News Successiva Coronavirus, turista spagnola positiva su un bus Enna-Palermo: l'Asp cerca i passeggeri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare