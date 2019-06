Eventi 92

Celebrazioni a Gela per lo sbarco degli alleati del 1943, il sindaco incontra una delegazione di militari americani e del Kiwanis Club

Si è trattato di un incontro conoscitivo e propedeutico, volto a programmare le annuali celebrazioni dello Sbarco Alleato del 1943 che si terranno il 10 luglio

04 Giugno 2019 21:07

Questa mattina, presso il Comune di Gela, il neosindaco Lucio Greco ha incontrato una delegazione del Comando Telecomunicazioni e Computer (NCTS) della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella e il dott. Giuseppe Abbate in rappresentanza del Kiwanis Club di Gela. Il primo cittadino di Gela ha accolto calorosamente la delegazione americana, guidata dal Comandante della NCTS ,Capitano di Fregata Robert Matthias ed accompagnata dal Responsabile Relazioni Esterne della Stazione Aeronavale della Marina USA di Sigonella Alberto Lunetta, dichiarando la sua disponibilità ad un’organizzazione “corale” del 76° anniversario dello Sbarco che comprenda sia diverse realtà locali ed associazioni che le città limitrofe. Celebrazioni che si svolgono annualmente a Gela e presso il sito di Ponte Dirillo, ubicato sulla SS 115 fra Vittoria e Gela, dove si trova una lapide che ricorda il combattimento di un’unità di paracadutisti della 82a Divisione americana che avvenne nella notte dei 10 luglio 1943.

Il sindaco ha messo inoltre in evidenza quanto sia importante il turismo per la città sia in termini economici che per quanto riguarda la promozione turistica legata ai luoghi storici dello Sbarco ed in particolare alla memoria storica della tragica e decisiva Battaglia di Gela che sancì l’inizio dell’Operazione Husky ovvero l’invasione della Sicilia da parte degli Alleati che condusse alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.

Il dott. Abbate ha fatto un excursus storico delle celebrazioni che il suo club promuove con passione da oltre quindici anni.

Il Comandante Matthias ha ringraziato il Sindaco Greco per l’ospitalità consegnandogli la tradizionale moneta del comando “challenge coin” coniata in occasione delle celebrazioni del 75° anniversario.



