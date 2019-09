Cronaca 225

Celebrati a Seregno i funerali di Emanuele, il giovane di origine gelese morto in un incidente

Emanuele Cosentino aveva 17 anni anni e viveva con la sua famiglia in Brianza. Lascia i genitori e il fratello Gabriele

Redazione

07 Settembre 2019 10:46

Celebrati ieri, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Seregno, i funerali di Emanuele Cosentino, il giovane di origini gelesi, morto a soli 17 anni a causa di un incidente stradale.Il giovane si è spento all'ospedale San Gerardo di Monza dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Il tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 3 settembre a Montevecchia, nel lecchese.

Nato a Desio e residente a Seregno con la famiglia, Emanuele era salito con la sua Vespa fino in cima al colle di Montevecchia. Doveva essere un pomeriggio da trascorrere all’aria aperta, con gli amici, fra la vegetazione della Brianza. Un pomeriggio che si è trasformato in tragedia. Mentre infatti scendeva da via Belvedere in sella alla sua Vespa di colore bianco, dopo avere “scavalcato” l'ultimo “dosso” prima della lunga discesa, una volta terminati i tornanti, si è scontrato con un furgoncino che aveva tagliato la carreggiata e si era immesso nella strada laterale Viale del Palazzetto. Emanuele si è schiantato contro la fiancata del mezzo e una gamba sarebbe rimasta incastrata sotto la ruota del furgoncino. I vigili del fuoco, giunti sul luogo dell’incidente stradale hanno dovuto alzare il furgone con una manovra complicata e pericolosa a causa delle condizioni già gravi del giovane.

Emanuele lascia i genitori e il fratello Gabriele. In tanti ieri, ai funerali, per l’ultimo saluto ad Emanuele, andato via troppo presto.



