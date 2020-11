Eventi 226

Celebrata a Gela la Giornata Nazionale degli Alberi, cerimonia nel giardino dell'Orto Fontanelle

Si tratta di una delle aree verdi he il Comune intende riqualificare e per la quale ci sono diversi interventi in fase di programmazione

21 Novembre 2020 16:09

Si celebra oggi la Giornata Nazionale degli Alberi, un momento davvero importante per chiunque abbia a cuore la salvaguardia del nostro pianeta. La ricorrenza è stata istituita nel 2013 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente per sensibilizzare sulla fondamentale funzione svolta dagli alberi nella pulizia dell’atmosfera e la prevenzione del dissesto idrogeologico.A Gela sarebbe dovuta essere una giornata di festa con protagonisti i bambini delle scuole, ma, per ovvie ragioni, si è dovuto annullare tutto. L'assessore al decoro urbano Giuseppe Licata, però, non ha voluto rinunciare ad una piccola cerimonia in compagnia delle associazioni che da anni si spendono sul territorio per ricordare quanto sia importante il rispetto dell'ecosistema nel quale viviamo, e la location scelta non è stata casuale. Il giardino Orto Fontanelle, in piazza Padre Pio, infatti, è una delle aree verdi che il Comune intende riqualificare e per la quale ci sono diversi interventi in fase di programmazione. Lì, questa mattina, sono stati simbolicamente piantati un ulivo e un melograno, alla presenza del vice sindaco Terenziano Di Stefano, di Angelo Presti e Giuseppe Lo Vivo in rappresentanza di ArcheoAmbiente, il Lions Club e il Leo Club del Golfo di Gela con i rispettivi presidenti Stefano Trainito e Guglielmo Giordano.

“L’obiettivo della ricorrenza non è solo quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo - spiega l'assessore Giuseppe Licata - ma anche quello di ricordare a tutti che la riqualificazione del verde urbano e degli spazi pubblici non dev'essere un obiettivo secondario per una pubblica amministrazione. Essi concorrono al miglioramento della qualità della vita, e per questo l'obiettivo che ci prefiggiamo è proprio quello di cambiare il volto della nostra città, con più spazi verdi in cui allenarsi, far giocare i nostri bambini, rilassarsi. Mi dispiace solo che oggi gli alunni non abbiano potuto presenziare, - conclude – ma purtroppo la pandemia ci ha costretti a ridimensionare l'evento. Speriamo l'anno prossimo di poter organizzare una grande festa insieme a tutti loro. Un ringraziamento, a nome di tutta l'amministrazione comunale va alle associazioni presenti oggi, per il loro grande impegno sociale”.



