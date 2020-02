Attualita 1646

C'è siccità, la Diocesi di Caltanissetta invita i fedeli a partecipare alla messa per invocare la pioggia

La messa si svolgerà domani alle 11, al Santuario Signore di Bilici nei pressi di Marianopoli. Parteciperanno gli allevatori e gli agricoltori dei paesi vicini portando in processione anche il loro protettore Sant'Antonio Abate

22 Febbraio 2020

La Diocesi di Caltanissetta invita i fedeli a partecipare alla messa celebrata dal vicario generale Giuseppe La Placa e alla processione del santissimo Crocifisso per "implorare - dice una nota - la fine della siccità che da mesi colpisce le nostre campagne". La messa si svolgerà domani alle 11, al Santuario Signore di Bilici nei pressi di Marianopoli. Parteciperanno gli allevatori e gli agricoltori dei paesi vicini portando in processione anche il loro protettore Sant'Antonio Abate. "Anche in passato - dice la Curia - c'era la sana consuetudine di pregare per l'arrivo della pioggia. Non si trattava di una superstizione: la Chiesa accompagnava il popolo di Dio nella difficile sfida di affidare a Lui tutto, soprattutto le cose che umanamente non si possono controllare Per oltre mille anni la Chiesa due volte all'anno, prima di Pasqua e al tempo dell'Ascensione, ha sempre celebrato nelle campagne le Rogazioni, cioè delle liturgie che si svolgevano all'aperto, perché scendesse la benedizione sulla terra, perché tutti i frutti venissero salvati con l'arrivo della pioggia, al momento opportuno, e del sole, quando era necessario".

