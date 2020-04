Cronaca 1108

Catamarano con 260 siciliani in arrivo a Pozzallo da Malta: ma 20 rifiutano quarantena in hotel

Su questa "corsa speciale" del catamarano il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna mette le mani avanti

Redazione

04 Aprile 2020 12:40

Al centro di polemiche il ritorno nell'Isola di circa 260 siciliani da Malta, Arriverà domani a Pozzallo un catamarano della Virtu Ferries, autorizzato dal ministero delle Infrastrutture per il trasporto dei cittadini bloccati da settimane nell'Isola dei Cavalieri. Ma non tutti sarebbero disponibili a mettersi subito in quarantena.Su questa "corsa speciale" del catamarano il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna mette le mani avanti.

"Da una nota inviata dall'Ambasciatore d'Italia a Malta ho appreso - dice Ammatuna - che gran parte dei 260 siciliani rientranti dall'Isola dei Cavalieri si è dichiarata disponibile ad effettuare la quarantena nelle loro abitazioni. Altri venti passeggeri hanno dichiarato di non avere mezzi propri per raggiungere le loro residenze e nel contempo rifiutano la quarantena in un albergo di Ragusa. Credo che questo problema vada affrontato per tempo e in maniera decisa".

E aggiunge: "E' chiaro che a Pozzallo dovranno rimanere soltanto i residenti, che saranno accompagnati nelle abitazioni dove trascorreranno la quarantena e saranno tenuti sotto stretta osservazione dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda le venti persone dovremo avere ampie rassicurazioni che saranno immediatamente condotti e nella struttura ricettiva di Ragusa dove dovranno essere controllati". (Gds.it)



