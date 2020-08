Cronaca 1588

Caso Viviana Parisi, spunta telefonata a numero di emergenza: "Donna e bimbo a bordo di un'auto"

L’audio sarebbe stato acquisito dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo: lo apprende l'Adnkronos

Redazione

13 Agosto 2020 19:55

Spunta una telefonata al numero d’emergenza per segnalare l’incidente avvenuto lo scorso 3 agosto a Viviana Parisi sull’Autostrada A20 Messina-Palermo. A riportarlo è l’Adnkronos: l’audio sarebbe stato acquisito dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo.Una voce chiama il numero 112 per dire all’operatore che “c’è stato un incidente” e che alla guida dell’auto coinvolta “c’era una donna”. Non solo: a voce avrebbe anche detto all’operatore del numero d’emergenza che a bordo c’era “anche un bambino”.

Quindi, potrebbe trattarsi di un’ulteriore conferma della presenza del piccolo che da quel giorno è scomparso. Il corpo di Viviana Parisi è stato rinvenuto sabato 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina).





