Attualita 573

Caso sospetto di Coronavirus, chiusa a Palermo la sede della Corte dei Conti: al via la sanificazione

Non appena è scattato il sospetto, è stato avviato il protocollo anti Covid - 19. Gli uffici rimarranno chiusi anche domani

Redazione

02 Settembre 2020 16:12

Un caso sospetto di Coronavirus ha fatto scattare i protocolli anti Covid-19 nella sede della Corte dei Conti di via Filippo Cordova che è stata chiusa in via precauzionale. Gli uffici resteranno chiusi anche domani per procedere con la sanificazione dei locali.

Un caso sospetto di Coronavirus ha fatto scattare i protocolli anti Covid-19 nella sede della Corte dei Conti di via Filippo Cordova che è stata chiusa in via precauzionale. Gli uffici resteranno chiusi anche domani per procedere con la sanificazione dei locali.

Scuola, in Sicilia centinaia di posti disponibili. Sindacati: "Negato ai docenti il diritto di rientrare nell'isola"

News Successiva Lutto nel mondo della cultura, è morto lo storico dell'arte Philippe Daverio: aveva 71 anni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare