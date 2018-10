Cronaca 937

Caso Montante, blitz della Squadra Mobile di Caltanissetta all'assessorato Attività Produttive

Acquisita dagli investigatori la lista dei consulenti per Expo 2015. Incarichi d'oro in alcuni casi da 500 euro al giorno a testa

Redazione

03 Ottobre 2018 09:10

Ancora un blitz a sorpresa della squadra mobile di Caltanissetta a Palermo: all’assessorato Attività produttive di via degli Emiri e nella sede di Unioncamere Sicilia, in via Amari. Ieri mattina, alla Regione, gli investigatori che indagano sull’ex numero uno di Sicindustria, Antonello Montante, hanno acquisito la convenzione con Unioncamere. Una convenzione d’oro per gestire la partecipazione delle aziende siciliane ad Expo 2015. Gli investigatori hanno preso carte anche su alcuni finanziamenti regionali per l’Expo, soldi che secondo la ricostruzione dell’accusa sarebbero andati a società legate all’imprenditore di Serradifalco che da maggio si trova in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. (Fonte Repubblica.it - leggi l'articolo completo a questo link https://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/10/03/news/caso_montante_la_polizia_all_assessorato_attivita_produttive_acquisita_la_lista_dei_consulenti_per_expo_2015-207990028/)

